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В Беларуси прекратили вещание две украинские телепрограммы

06.07.2021 13:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Министерства информации от 5 июля аннулированы разрешения на распространение на территории страны двух иностранных телепрограмм UA и Kvartal TV. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - отметили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских...
 
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