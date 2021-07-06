Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купалы, или просто Купалье – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Песни, хороводы, плетение венков, прыжки через костер – часть обязательной программы Купальской ночи. Обычаи и обряды Купалья – в архивных фотографиях БЕЛТА.





Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год





Купалье в Вязынке, 1982 год





Купальена Августовском канале. Гродненский район, 2020 год





Праздник Купалье в Ракове, 2013 год





Вязынка. В купальскую ночь, 1982 год





Купалье в Строчице

Плетение венков – самый распространенный купальский обычай. Их пускают по воде. Считается, что если венок поплывет, то девушку ожидает счастливая жизнь. А если его выловит из воды мужчина, то для молодой особы это знак: вскоре быть свадьбе.





Гродненский район, 2020 год





Во время праздника Ивана Купалы. Житковичский район









Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го





Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год





Считается, что во время Купалья вода обладает волшебной силой





Народный праздник Купалье в селе Красном на реке Уше, 1988 год

Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Они должны были избавить от болезней и дурного глаза. Считается, если трижды прыгнуть через костер – весь год будешь здоровым и счастливым.





Минск, 2014 год





Традиционный обряд "Купалье", 2020 год













По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника в Купальскую ночь, обретет способность заглядывать в будущее.









Купалье в Ракове, 2020 год





ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей" Праздник Купалье в агрогородке Александрия берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области.