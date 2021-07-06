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Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

06.07.2021 13:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купалы, или просто Купалье – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Песни, хороводы, плетение венков, прыжки через костер – часть обязательной программы Купальской ночи. Обычаи и обряды Купалья – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год
Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Купалье в Вязынке, 1982 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Купальена Августовском канале. Гродненский район, 2020 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Праздник Купалье в Ракове, 2013 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Вязынка. В купальскую ночь, 1982 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Купалье в Строчице

Плетение венков – самый распространенный купальский обычай. Их пускают по воде. Считается, что если венок поплывет, то девушку ожидает счастливая жизнь. А если его выловит из воды мужчина, то для молодой особы это знак: вскоре быть свадьбе.

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Гродненский район, 2020 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Во время праздника Ивана Купалы. Житковичский район

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го
Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го

Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год
Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Считается, что во время Купалья вода обладает волшебной силой

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Народный праздник Купалье в селе Красном на реке Уше, 1988 год

Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Они должны были избавить от болезней и дурного глаза. Считается, если трижды прыгнуть через костер – весь год будешь здоровым и счастливым.

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Минск, 2014 год

Традиционный обряд "Купалье", 2020 год
Традиционный обряд "Купалье", 2020 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника в Купальскую ночь, обретет способность заглядывать в будущее.

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях
Купалье в Ракове, 2020 год

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"
Праздник Купалье в агрогородке Александрия берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Считается, если трижды прыгнуть через него – весь год будешь здоровым и счастливым.
 
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