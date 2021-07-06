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Новые требования к рекламе риелторами недвижимости устанавливаются с 8 июля

06.07.2021 13:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции обратило внимание риелторских организаций на то, что с 8 июля вступит в силу ряд изменений в законодательстве о рекламе, сообщает БЕЛТА.

Как отметила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская, помимо прочего, устанавливаются новые требования к рекламированию риелторскими организациями объектов недвижимости.

В частности, как и ранее, риелторская организация может рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя риелторских услуг после заключения соответствующего договора.

Вместе с тем дополнительными требованиями будет то, что риелторская организация при оказании риелторских услуг в рекламе объекта недвижимости обязана указать номер и дату заключения договора на оказание риелторских услуг, свои наименование, учетный номер плательщика, а также номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности услуг - риелторских услуг, если требуется получение такой лицензии.

По словам Дианы Подлесской, эти изменения продиктованы многочисленными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости, что влечет обоснованные жалобы потребителей. Например, порой информация о предлагаемых объектах недвижимости размещается без заключения договоров на оказание риелторских услуг в отношении этих объектов. Зачастую рекламируемые объекты являются вымышленными, а информация о них размещается, чтобы привлечь потребителей. Не единичны случаи, когда в рекламе указано, что объект предлагается непосредственно собственником, но в итоге потребитель общается с представителем риелторской организации и т.п.

Руководители риелторских организаций должны принять все меры к неукоснительному соблюдению требований законодательства и недопущению вышеперечисленных нарушений, добавила начальник управления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, как и ранее, риелторская организация может рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя риелторских услуг после заключения...
 
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