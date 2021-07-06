МИД окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня журналистам, отвечая на вопрос БЕЛТА.

"Работа ведется. Это действительно очень важный аспект. Хотя мы не питаем особых иллюзий с учетом того, что это требует больших временных, финансовых ресурсов. И я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны. Но тем не менее мы должны использовать все варианты. Поэтому мы предложили тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями, направили порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами", - сказал министр.

По его словам, далее такая же работа будет организована с физическими лицами, которые пожелают оспорить санкционные решения Европейского союза в их отношении.

Как сообщалось БЕЛТА, сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, Президент Александр Лукашенко поинтересовался работой дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях. "Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос, - заметил глава государства. - Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?"-0-

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