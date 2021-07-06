На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 76 абитуриентов

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по биологии набрали 76 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 76 человек. Семь человек показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по биологии планировали более 20,1 тыс. абитуриентов. На испытание не явился 1181 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по всемирной истории (новейшее время) - пройдет 8 июля.-0-