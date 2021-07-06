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Погода на 7 июля
06.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.
Днем 7 июля в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С. В дневные часы местами по западу республики ожидаются грозы.
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Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела. ...
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