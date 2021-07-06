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6 июля выбирают лучшего спасателя Минской области
06.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подняться по штурмовой лестнице и потушить импровизированное возгорание. Настоящую линию огненных испытаний сегодня прошли 70 спасателей со всех уголков центрального региона. Физические качества показали бойцы Минской области во время прохождения пожарной эстафеты. Лучшие отправятся через две недели представлять центральный регион на республиканском этапе соревнований. Илья Цветков с места событий (видео).
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Подняться по штурмовой лестнице и потушить импровизированное возгорание. Настоящую линию огненных испытаний сегодня прошли 70 спасателей со всех уголков...
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