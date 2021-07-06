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К празднику Купалье сейчас готовятся в каждом городке центрального региона. Специальный репертуар соответствующих народных песен и в творческой шкатулке образцового фольклорного ансамбля "Калыханка", который более 30 лет побуждает молодых людей изучать традиции и участвовать в народных обрядовых праздниках. На репетиции коллектива в Михановичах побывала Лариса Гулякевич. (видео)





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