"Курган Славы" стал местом проведения торжества по поводу 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси

Источник материала: БT

Мемориальный комплекс "Курган Славы" сегодня стал местом проведения торжества по поводу 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси. Участники мероприятия возложили цветы к подножию монумента. Сотрудников ГАИ Минской области, которые достигли высоких результатов в работе, наградили знаками "За выдатную службу", "За адзнаку" и "Выдатнiк ДАI". Благодарности вручил министр внутренних дел. По словам Ивана Кубракова, сотрудники ГАИ 24 часа в сутки готовы прийти на помощь и отличаются честностью и преданностью делу.

Во многом нести службу дорожной милиции помогают современные средства связи, компьютеры, а также точные измерительные приборы. К юбилейной дате автопарку ГАИ Минской области подарили автомобили - 19 новых Geely.





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