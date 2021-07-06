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"Курган Славы" стал местом проведения торжества по поводу 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси

06.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мемориальный комплекс "Курган Славы" сегодня стал местом проведения торжества по поводу 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси. Участники мероприятия возложили цветы к подножию монумента. Сотрудников ГАИ Минской области, которые достигли высоких результатов в работе, наградили знаками "За выдатную службу", "За адзнаку" и "Выдатнiк ДАI". Благодарности вручил министр внутренних дел. По словам Ивана Кубракова, сотрудники ГАИ 24 часа в сутки готовы прийти на помощь и отличаются честностью и преданностью делу.

Во многом нести службу дорожной милиции помогают современные средства связи, компьютеры, а также точные измерительные приборы. К юбилейной дате автопарку ГАИ Минской области подарили автомобили - 19 новых Geely.


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Мемориальный комплекс "Курган Славы" сегодня стал местом проведения торжества по поводу 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси. Участники...
 
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