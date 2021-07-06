Сельхозпредприятия Минской области готовятся к уборочной

Источник материала: БT

Сельхозпредприятия Минской области во время уборочной планируют собрать не менее двух миллионов тонн зерна. Сейчас активно идет подготовка техники. Она должна быть полностью готова к 10 июля. В филиале "Фалько-Агро" агрокомбината "Дзержинский" 12 комбайнов. Они справляются с уборкой зерновых за две недели. На многих полях предприятия ожидается высокая урожайность озимой пшеницы и тритикале - около 100 центнеров с гектара. Традиционно хозяйства центрального региона делают акцент и на выращивание кукурузы. На ее повышен спрос в птице- и животноводстве.

Инна Сенкевич, агроном филиала "Фалько-Агро" агрокомбината "Дзержинский":

У нас ставки сделаны на высокие урожаи. Поэтому мы делаем все, чтобы их получить. Нам надо качественное зерно, чтобы кормить птицу, чистое, без токсинов. Делаем ставку на зерновые культуры - пшеницу, тритикале. Под горох тоже увеличили площади в этом году.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Увеличиваются площади озимых и расширяются посевы зерновых культур. Мы серьезно работаем с кукурузой. В этом году строим 28 зерносушильных комплексов. Это большое подспорье для аграриев Минской области в целом.

Накануне хозяйства Копыльского, Борисовского, Мядзельского и Минского районов получили первую партию самых современных комбайнов Гомсельмаш. Они оснащены системой точного земледелия. Всего за этот месяц сельхозпредприятия Минской области получат 40 таких машин.





Читайте также:

