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А. Гаспарян: Санкции - попытка Запада поставить в Беларуси свою власть

06.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции не имеют никакого отношения к политической элите нашей страны. По большому счету, это лишь желание Запада поставить здесь свою власть. Таким мнением поделился известный российский эксперт Армен Гаспарян.

Что подразумевается под якобы благими намерениями "спасти Беларусь" (о чем так любят говорить оппоненты) хорошо известно на примере других стран. Именно о таких "переменах" для нас и мечтает Запад (видео).


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Санкции не имеют никакого отношения к политической элите нашей страны. По большому счету, это лишь желание Запада поставить здесь свою власть. Таким мнением...
 
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