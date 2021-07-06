Рыженков: программа возрождения чернобыльских районов нацелена на создание комфортных условий для людей

Источник материала: БелТА

6 июля, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. Новая программа возрождения чернобыльских земель нацелена на создание комфортных условий для жизни людей в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах. На этом сделал сегодня акцент в беседе с журналистами первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков при посещении Брагинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед правительством и Гомельским облисполкомом стоит задача сформировать программу развития пяти районов чернобыльской зоны, включая Брагинский, напомнил Максим Рыженков. "Поставлены конкретные задачи по строительству жилья, инфраструктуры, благоустройству", - обратил внимание он.

Первый заместитель главы Администрации Президента подчеркнул: чтобы выполнить намеченное, нужно предусмотреть и определенные изменения в законодательстве. Например, касающиеся молодых специалистов, приходящих на работу в пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы.

"Если мы хотим, чтобы эта земля дышала, развивалась, здесь нужно создавать комфортные условия для жизни людей. И это будет учтено в новой программе", - добавил Максим Рыженков. Он обратил внимание, что документ не станет просто набором идей: "Это будут конкретные поручения, где что построить, где что оснастить".

В Брагинском районе Максим Рыженков провел сегодня прием граждан, изучил работу некоторых учреждений, организаций, предприятий.

Так, тему оказания медицинской помощи населению обсудили в Брагинской центральной райбольнице. Мощность учреждения - 93 койки. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Участковая больница на 20 коек и поликлиника на 55 посещений в смену есть в Комарине. Также в районе принимают пациентов три амбулатории врача общей практики, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Как отметил главврач райбольницы Игорь Киреня, учреждение практически полностью укомплектовано кадрами - есть вопрос только по офтальмологу. Постоянно развивается в районе и система диагностики.

Максим Рыженков отметил особое отношение в районе к здоровью людей. "Важно, что в планах есть оснащение современным оборудованием - на базе больницы планируют открыть кабинет КТ, закупить новые автомобили скорой помощи", - уточнил он.

Обратил внимание первый заместитель главы Администрации Президента и на высокий показатель по демографии. "Это говорит о том, что люди здесь хотят жить, сюда готовы приезжать молодые специалисты и оставаться здесь", - считает он.

О перспективах развития сферы лесозаготовки, деревообработки шла речь в Комаринском лесхозе. Как рассказал его директор Александр Дегтярик, в 2018-м здесь появилась новая линия лесопиления. Уже на следующий год вышли на проектные мощности. Сегодня организация работает рентабельно. Продукция постоянно выставляется на продажу через БУТБ.

О том, как организуют в районе культурный и спортивный досуг для сельских жителей, рассказали в Комаринском культурно-спортивном центре. Как было отмечено, здесь к услугам сельчан - один из самых больших спортивных залов района, в котором проводятся различные соревнования, игры, тренажерный зал, библиотека. Праздничные программы, концерты и поздравления готовят творческие сотрудники и коллективы.

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Президент Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине. Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов. Задача - выработать программу к сентябрю.-0-