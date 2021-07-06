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Фонд помощи детям и взрослым "Дом Ангела" проведет в Минске благотворительный аукцион

06.07.2021 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый аукцион Местного благотворительного фонда помощи детям и взрослым "Дом Ангела" состоится 27 июля в столичном пространстве "Арт-фабрика", сообщили БЕЛТА организаторы.

Собранные средства будут направлены на реализацию программы фонда "Помощь детям", цель которой - помочь ребятам с поражениями центральной нервной системы, врожденными или приобретенными заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

На аукционе будет разыгран 21 лот. Среди прочего можно будет приобрести две картины и две скульптуры современного белорусского художника Мио. Специально для аукциона была создана коллекция Fantasy из 12 платков: это результат совместной работы художника Мио и дизайнера Антона Мажарина. Как поясняют сами авторы, в основе коллекции - фантазии детей с присущей им легкостью и яркостью.

Свои работы для аукциона пожертвовали и другие талантливые белорусские художники: Yarilomax, Елена Череваткина, Юлия Евпак.

"Участие в благотворительном аукционе позволяет одновременно инвестировать в современное искусство и помогать подопечным фонда. Мы надеемся, что проведение благотворительных аукционов станет доброй традицией нашего фонда, благодаря успешной работе которого мы сможем реализовать поставленные задачи", - отметила основатель фонда Елена Блуд.

Местный благотворительный фонд помощи детям и взрослым "Дом Ангела" начал работать в марте 2021 года. Его задача - предоставлять возможность детям и взрослым получать необходимую своевременную дорогостоящую медицинскую помощь; оказывать дополнительную системную помощь людям с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми заболеваниями кардиологического и онкологического профилей; поддерживать социальные и государственные медицинские учреждения; привлекать внимание общественности и содействовать возрождению и развитию меценатства и филантропии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На аукционе будет разыгран 21 лот. Среди прочего можно будет приобрести две картины и две скульптуры современного белорусского художника Мио.
 
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