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У курсантов МЧС началась производственная практика

06.07.2021 17:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственная (общепрофессиональная) практика второкурсников факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стартовала на базе полигона оперативно-тактической подготовки спасателей филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Она является составной частью образовательного процесса и одним из основных этапов обучения, призванных подготовить обучающихся к самостоятельному решению профессиональных задач. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Опытные преподаватели специальных кафедр университета МЧС: ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной аварийно-спасательной техники, пожарной аварийно-спасательной подготовки, а также работники учебной пожарной аварийно-спасательной части на практике отработают с курсантами вопросы, связанные с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ.

В центре внимания - этапы боевого развертывания отделений и дежурных смен подразделений по ЧС, тушение пожаров в зданиях и сооружениях, на автотранспорте, а также в электроустановках под напряжением, поиск и транспортировка пострадавших. Кроме того, курсанты отработают ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, а также ликвидируют чрезвычайные ситуации и проведут аварийно-спасательные работы на химически опасных объектах, на железнодорожном и авиационном транспорте. Особое внимание преподавателями будет уделено работе курсантов МЧС в непригодной для дыхания среде, а также с аварийно-спасательным инструментом и оборудованием и многому другому.

Цель практики - получение практических навыков по устройству и эксплуатации технических средств, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента, средств связи, индивидуальных средств защиты и снаряжения спасателя-пожарного, а также формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения работ по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Итоги производственной (общепрофессиональной) практики подведут в середине июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги производственной (общепрофессиональной) практики подведут в середине июля.
 
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