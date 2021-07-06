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Отраслевой профсоюз зафиксировал достаточный запас СИЗов в медучреждениях

06.07.2021 18:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения во всех регионах и Минске в необходимом объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения (БПРЗ).

"За прошедший месяц организации и учреждения здравоохранения существенно пополнили запасы медицинских масок, респираторов и перчаток. Также увеличен уровень запаса дезинфицирующих и антисептических средств, что позволит в течение полутора-двух месяцев защитить работников от COVID-19", - рассказали в профсоюзе.

Наибольшее количество медицинских масок сейчас у медиков Гродненской области - почти 6 млн пар, в учреждениях здравоохранения Витебской - более 5 млн пар и в Минской области - 2,7 млн пар.

На начало июля медицинские организации страны насчитывают в запасе 21,6 млн медицинских масок, около 185 тыс. защитных очков и почти 1,7 млн респираторов, свыше 17,5 млн медицинских перчаток, 910 тыс. единиц противоэпидемических костюмов и почти 1 млн санитарной одежды.

Отраслевой профсоюз держит на особом контроле обеспечение работников учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты. Продолжает работать горячая линия, на которую можно сообщить о проблемах с обеспеченностью медработников СИЗами. На горячую линию Республиканского комитета БПРЗ по вопросам профилактики инфекции, вызванной СOVID-19, можно позвонить по телефону +375 (29) 156-85-65. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"За прошедший месяц организации и учреждения здравоохранения существенно пополнили запасы медицинских масок, респираторов и перчаток. Также увеличен уровень...
 
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