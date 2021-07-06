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Войска связи приступили к проведению контрольного занятия по тактико-специальной подготовке

06.07.2021 18:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством начальника связи - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Олега Мищенко с 6 по 9 июля проводится второе в этом учебном году контрольное занятие по тактико-специальной подготовке с личным составом соединения, воинских частей и подразделений связи ВС. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Занятие спланировано с учетом подготовки войск связи Вооруженных Сил к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

В ходе занятия отрабатываются нормативы по развертыванию (свертыванию) узлов (линий) связи, организовывается наращивание постоянно действующей системы связи, полевой составляющей для обеспечения функционирования системы управления войсками (силами), идет проверка готовности к выполнению задач по предназначению подразделений связи, получивших новые образцы техники связи, обеспечивается связь в интересах функционирования дорожно-комендантской службы, отрабатываются вопросы организации охраны и обороны, маскировки мест развертывания узлов и линий связи.

Боевыми распоряжениями и распоряжениями по связи Генерального штаба Вооруженных Сил поставлены задачи по организации связи и всестороннему обеспечению в ходе проведения занятия. Командиры и соответствующие начальники приняли решения и приступили к их выполнению.

Перед началом контрольного занятия проведено развертывание полевой опорной сети связи Вооруженных Сил для обеспечения привязки узлов связи полевых пунктов управления к территориальной системе связи Вооруженных Сил и сети электросвязи общего пользования.

С началом занятия основные силы и средства подразделений и воинских частей связи выдвинулись в районы выполнения задач.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Занятие спланировано с учетом подготовки войск связи Вооруженных Сил к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".
 
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