"Сенокосная толока": древний обряд возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах

Источник материала: БT

Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Этноэнтузиасты пригласили гостей на "Сенокосную толоку", во время которой дали мастер-класс по косовице. По мнению знатоков народной культуры, для славян-аграриев косьба и заготовка сена испокон веков было занятием очень важным и окутанным различными ритуалами. Как их воплотили в "Музейной сенокосной толоке", расскажет Наталья Бордиловская. (видео)





Читайте также:



