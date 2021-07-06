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"Сенокосная толока": древний обряд возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах
06.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Этноэнтузиасты пригласили гостей на "Сенокосную толоку", во время которой дали мастер-класс по косовице. По мнению знатоков народной культуры, для славян-аграриев косьба и заготовка сена испокон веков было занятием очень важным и окутанным различными ритуалами. Как их воплотили в "Музейной сенокосной толоке", расскажет Наталья Бордиловская. (видео)
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Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Этноэнтузиасты пригласили гостей на "Сенокосную толоку", во время которой дали...
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