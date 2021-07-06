В Беларуси 23 тыс. человек имеют положительный ВИЧ-статус

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 июня проживали 23 тыс. человек с положительным ВИЧ-статусом, но на самом деле количество случаев ВИЧ-инфекции больше. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Специалисты отмечают, что население не всегда ассоциирует свое поведение с возможностью риска инфицирования ВИЧ. "ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции: за последние несколько лет в Беларуси более 70% впервые выявленных лиц инфицировались ВИЧ в результате незащищенных сексуальных контактов, 15% - при инъекционном употреблении наркотических веществ", - говорится в сообщении. Все чаще ВИЧ-инфекция регистрируется среди людей старше 30 лет. В социальной структуре ВИЧ-инфицированных, выявляемых в последние годы, превалируют представители рабочих специальностей и служащие - их удельный вес составляет около 45-49%.

Специалисты подчеркивают: единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - тестирование. Это позволит принять информированные решения по поводу своего здоровья и при необходимости получить доступ к жизненно важному лечению, ведь, как и при любом заболевании, ранняя диагностика способствует более эффективному лечению, повышению качества жизни людей, живущих с ВИЧ, уменьшению факторов риска передачи ВИЧ другим людям.

Тестирование на ВИЧ - простая и в большинстве случаев бесплатная процедура. Пройти обследование можно в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет. Обследоваться можно как с указанием своих данных, так и анонимно. В Беларуси доступны и наборы для самостоятельного тестирования, с помощью которых можно провести тест дома.-0-