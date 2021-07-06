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Белорусские зенитчики примут участие в оперативно-тактическом учении на полигоне Ашулук

06.07.2021 19:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка завершили подготовку в 1517-м учебно-тренировочном пункте оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны России (г. Руза). Боевые расчеты, которым вскоре предстоит участвовать в оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Ашулук, провели мероприятия боевого слаживания. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Зенитчики закрепили практические навыки ведения боевой работы по уничтожению воздушного противника с использованием имитационной аппаратуры "Тембр", отработали приемы и способы ведения противовоздушного боя в условиях сложной воздушной и помеховой обстановки.

Основной упор в подготовке расчетов был сделан на ведение работы в условиях, максимально приближенных к реальным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Зенитчики закрепили практические навыки ведения боевой работы по уничтожению воздушного противника с использованием имитационной аппаратуры "Тембр", отработали...
 
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