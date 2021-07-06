Опергруппа ОДКБ прибыла в Таджикистан для мониторинга обстановки на границе с Афганистаном

Источник материала: БелТА

6 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, прибыла сегодня в Таджикистан. Из Москвы в Душанбе группу офицеров доставил самолет Воздушно-космических сил России, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Основная цель в работе оперативной группы - мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - сказал Анатолий Сидоров.

По информации пресс-секретаря, планируются полевые выезды в южные районы страны и рабочие встречи с руководством Минобороны Таджикистана, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности, других заинтересованных министерств и ведомств.-0-