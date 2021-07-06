Госстандарт объявил конкурс на лучшие работы в области менеджмента и контроля качества

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт объявил конкурс "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа в области менеджмента и контроля качества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится в 15-й раз совместно с Министерством образования. К участию приглашаются студенты 4-6-х курсов и магистранты учреждений высшего образования страны независимо от формы собственности. Победителей определят в четырех номинациях: "Лучшая дипломная работа в области менеджмента качества", "Лучшая дипломная работа в области контроля качества", "Лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества", "Лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества".

Конкурс проводится в два этапа. Первоначально отбор участников проведут учреждения высшего образования. Затем финалисты до 1 октября должны представить в секретариат конкурсной комиссии необходимые документы, в том числе сопроводительное письмо из вуза, копию отзыва научного руководителя, краткое описание работы, аннотацию и другие материалы. Также важны наличие публикаций, патентная защищенность (заявка на предполагаемое изобретение, авторское свидетельство, патент на полезную модель или изобретение).

На втором этапе проводится экспертиза дипломных и научно-исследовательских работ с привлечением специалистов в области менеджмента и контроля качества. Отбор претендентов и принятие решения о победителях конкурса осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, других республиканских органов государственного управления и организаций, компетентных в вопросах менеджмента и контроля качества.

Победителям конкурса и их научным руководителям вручат дипломы, а также предоставят возможность разместить презентацию работы на сайтах Госстандарта и Министерства образования. Сведения о победителях конкурса размещаются на сайтах Госстандарта, Министерства образования, БелГИСС.

Конкурс проводится для повышения уровня подготовки специалистов в области менеджмента и контроля качества, оценки уровня проведения научно-исследовательской работы, стимулирования образовательной, научной и прикладной деятельности, популяризации передового опыта в области менеджмента и контроля качества, поддержки талантливых студентов и магистрантов, а также мотивации научных руководителей дипломных и научно-исследовательских работ.-0-