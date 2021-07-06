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Прием граждан состоялся сегодня в Совете Республики

06.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прием граждан состоялся сегодня и в Совете Республики. Как отметила сенатор Татьяна Рунец, спектр вопросов, с которыми приходят люди, разный. Но если раньше в большинстве случаев граждане обращались за помощью в решении бытовых вопросов, то сегодня все чаще поднимаются экономические (некоторых можно было бы избежать, если более внимательно относиться к своим финансам).

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это кредиты банковские, лизинг, страховые услуги. Зачастую граждане обращаются в микрофинансовые организации, берут кредиты, не читая договора, а потом обращаются к нам за помощью - помогите, защитите. Конечно, финансовую грамотность надо повышать в этом плане. Часто обращаются граждане и по сфере торговли - это защита потребителей. Зачастую, приобретая товар в магазине, не могут потом заменить, когда он оказывается некачественным. Такие тоже существуют проблемы.

Как подчеркнула сенатор, ни одно обращение граждан не остается незамеченным. Каждый вопрос в Совете Республики на контроле. К слову, сенаторы на постоянной основе проводят приемы граждан. Попасть на них можно по предварительной записи.



 
 
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Прием граждан состоялся сегодня и в Совете Республики. Как отметила сенатор Татьяна Рунец, спектр вопросов, с которыми приходят люди, разный. Но если раньше в...
 
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