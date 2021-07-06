ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске можно привиться в ЦУМе, ГУМе, "Столице" и на Комаровском рынке

06.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском рынке. При себе нужно иметь только паспорт. Медсправка не нужна. Температуру, давление, сатурацию проверят на месте. Там же после укола попросят задержаться на 15-30 минут, чтобы проконтролировать самочувствие. На сегодняшний день более миллиона белорусов получили первую дозу вакцины. Из них более 65 % прошли полный курс вакцинации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские зенитчики примут участие в оперативно-тактическом учении на полигоне Ашулук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by