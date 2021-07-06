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В Минске можно привиться в ЦУМе, ГУМе, "Столице" и на Комаровском рынке
06.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском рынке. При себе нужно иметь только паспорт. Медсправка не нужна. Температуру, давление, сатурацию проверят на месте. Там же после укола попросят задержаться на 15-30 минут, чтобы проконтролировать самочувствие. На сегодняшний день более миллиона белорусов получили первую дозу вакцины. Из них более 65 % прошли полный курс вакцинации.
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Процедура добровольная и бесплатная. Помимо медучреждений, сделать ее можно и в торговых центрах. В Минске, например, в ЦУМе, ГУМе, "Столице", а также на Комаровском...
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