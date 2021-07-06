Белорусы возмущены санкционным давлением Запада

Источник материала: БT

Удушение экономическими санкциями - лишь очередная неудачная попытка манипуляций наших "дружелюбных" соседей. За каждым предприятием - трудолюбивые белорусы, которые не собираются мириться с такими "демократическими подходами" Европейского союза. Мы выдержим удар! А вот западные лоббисты вряд ли смогут оправиться от последствий (видео).