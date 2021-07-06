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Белорусы возмущены санкционным давлением Запада
06.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Удушение экономическими санкциями - лишь очередная неудачная попытка манипуляций наших "дружелюбных" соседей. За каждым предприятием - трудолюбивые белорусы, которые не собираются мириться с такими "демократическими подходами" Европейского союза. Мы выдержим удар! А вот западные лоббисты вряд ли смогут оправиться от последствий (видео).
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Удушение экономическими санкциями - лишь очередная неудачная попытка манипуляций наших "дружелюбных" соседей. За каждым предприятием - трудолюбивые белорусы,...
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