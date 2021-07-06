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В Ботаническом саду в Минске развернулась купальская феерия

06.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Купальская феерия в эти минуты развернулась и в Ботаническом саду. Праздник начался с экскурсий по декоративной коллекции лекарственных растений и эколого-мифологической тропе. Подготовили и несколько театральных представлений, подвижные игры, а под песни и фольклорные ансамбли гостей летнего фестиваля скоро закружат хороводы. Всем желающим покажут праздничные обычаи и обряды. В программе феерии зажигательная народная музыка, танцы и плетение купальских венков.

Кульминация народного праздника - огненное шоу. В саду зажгут купальский костер. Фестиваль будет длиться до 23:00. Присоединяйтесь.


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Купальская феерия в эти минуты развернулась и в Ботаническом саду. Праздник начался с экскурсий по декоративной коллекции лекарственных растений и...
 
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