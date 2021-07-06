ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав конкретизировал порядок взаимодействия организатора и заказчиков госзакупок

06.07.2021 22:17 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения конкретизировало порядок взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок. Это предусмотрено вступившим в силу постановлением Минздрава №78 от 9 июня 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Постановлением утверждена новая инструкция о порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок медицинских изделий и запасных частей к ним. Документом определены функции организатора и заказчиков, порядок и сроки подачи заказчиками сведений о необходимости закупки, установлена форма заявки на закупку медицинских изделий.

Постановление Минздрава №31 от 17 апреля 2013 года "О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания" признано утратившим силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление Минздрава №31 от 17 апреля 2013 года "О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура расследует уголовное дело о геноциде нашего народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by