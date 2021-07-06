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Генпрокуратура расследует уголовное дело о геноциде нашего народа

06.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Да, Беларусь продолжает восстанавливать историческую справедливость. Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде нашего народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Чтобы устранить белые пятна в истории, восстановить справедливость и увековечить память погибших, следственная группа работает с архивными документами. Изучают уголовные дела в отношении нацистских преступников, а также проводят поисковые мероприятия и раскопки в местах массового уничтожения мирных жителей. Новые факты о кровавых событиях открываются и благодаря воспоминаниям свидетелей.

Вадим Жулего, прокурор Калинковичского района:

У нас есть списки людей, которых мы допрашиваем в качестве свидетелей и потерпевших, которые действительно пострадали от геноцида в Озаричском лагере смерти. Проживают они в разных областях, но в основном в Калинковичском районе, в деревнях и в самом городе Калинковичи. Нашли 197 человек таких.

Анастасия Захаренко, жительница г. Калинковичи:

- Какую воду пили?

- Снег и то боялись взять. Руку протянешь - так выстрел с вышки получишь.

- От голода, холода в лагере много людей погибло?

- Как посмотришь, так сплошь и рядом трупы лежали.

- Их никуда не свозили?

- Нет, пока наши солдаты не пришли. Они уже стягивали стеллажами, общая яма там была.

Мемориальный комплекс на месте Озаричского лагеря смерти

Озаричский лагерь смерти действовал 10 дней. На заболоченную территорию, обнесенную колючей проволокой, согнали более 50 тысяч человек. Это дети, женщины и старики. Под открытым небом без воды и еды, многие болели тифом. Инфекцию фашисты хотели использовать как биологическое оружие. 19 марта 1944 года в Озаричский лагерь смерти вошли советские войска. Вывести удалось почти 33 с половиной тысячи человек. Около 16 тысяч из них - дети до 13 лет. В память о жертвах фашистов на месте лагеря смерти сейчас мемориальный комплекс.


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