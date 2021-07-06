Д. Карась: Это геоэкономический шаг против Беларуси, дабы вытеснить наши флагманы с мирового рынка

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То, что санкции - это всего лишь инструмент нечестной конкурентной борьбы, это уже очевидный факт. Ведь наши предприятия-флагманы уверенно занимают свои позиции на мировом рынке. А белорусская продукция известна более чем в 180 странах.

Почему так мешает политическая и финансовая независимость нашей страны? И как санкционное давление отразится на самих европейцах. Об этом мы поговорили с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денисом Карасем.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это даже не геополитический, а геоэкономический шаг против Беларуси, дабы вытеснить наши флагманы с мирового рынка. Взять, например, порт Клайпеды. 30 % белорусских грузов. И получается, когда мы уходим с их терминала - это недополучение прибыли. Это сказывается на самих прибалтах - это их один из основных источников дохода. А Литва и так потеряла много со вступлением в ЕС. Это очень опрометчивый шаг даже европейских политиков

О нарушении прав человека в Европе и двойных стандартах западных политиков. Об этом и не только в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" .







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