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От 4 до 5,5 лет лишения свободы получили обвиняемые по делу пинского погрома

06.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От 4 до 5,5 лет лишения свободы. Такие сроки сегодня были озвучены судом обвиняемым по делу пинского погрома. Всего по делу проходило 10 человек. Установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, в том числе в отношении сотрудников милиции, а также уничтожением имущества. Они использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнику. Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными в участии в массовых беспорядках. Вина всех фигурантов дела установлена совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалами.


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Теги: Брест
 
 
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От 4 до 5,5 лет лишения свободы. Такие сроки сегодня были озвучены судом обвиняемым по делу пинского погрома. Всего по делу проходило 10 человек. Установлено, что...
 
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