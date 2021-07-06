14 лет колонии. Бабарико признан виновным в коррупции и отмывании денег

Источник материала: БT

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу. Напомним, ему вменялись получение взяток в особо крупном размере и последующая легализация денег, полученных преступным путем. Бабарико, являясь наемным менеджером банка, брал с предпринимателей деньги за положительное решение о выделении кредитов. Впоследствии они также платили лично ему в карман процент от прибыли. Деньги выводились за границу, а также распределялись среди остальных участников серой схемы. Никаких налогов не платилось, а акционеры банка не знали об этих махинациях. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Кроме того, предстоит выплатить штраф в 5 тысяч базовых величин. Это 145 тысяч рублей.

Все фигуранты, кроме Бабарико, полностью признали свою вину. На вынесение приговора пришли в основном родственники подсудимых. Малую часть составляли и представители так называемого штаба Бабарико. Попытка адвоката Лаевского политизировать процесс, а также представить вымогательство денег с предпринимателей как стартап, каждый раз разбивалась о документы и показания свидетелей, которые подтверждали банальное отмывание денег, полученных преступным путем. Защита не дала ответа на вопросы, почему обвиняемые скрывали получение денег, почему не платили налоги, почему пытались скрыть следы после того, как факты присвоения денег стали известны следователям. Произошло это еще до 2020 года.











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