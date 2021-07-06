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"Александрия собирает друзей": гостей ждет насыщенная программа

07.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самый душевный праздник "Александрия собирает друзей" пройдет уже в эти выходные 10 июля. Гостей и участников ожидает большая концертная программа, улицы мастеров и подворья - умельцы соберутся со всей страны, а также России и Украины. Впервые на фестивале обновленная труппа Купаловского театра покажет отрывок из "Павлинки". Свою продукцию представят и предприятия страны.

Так что будет точно интересно. Смотрите сами.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Это не просто купальская песня наших предков.   Звучит в исполнении коллектива "Паршинские зори". Творчество этого народного ансамбля из Горецкого района включено в Список историко-культурных нематериальных ценностей ЮНЕСКО в Беларуси. Хороводные, обрядовые - артисты уже восстановили свыше 200 произведений прошлых столетий. Лучшие из них прозвучат в Александрии.

Мастера-ремесленники готовы удивлять гостей праздника

Мастер резьбы по дереву Виктор Моисеенко уверен: резаком и стамеской тоже можно создавать настоящие произведения искусства.

Изделия местного мастера знают не только в Шкловском районе. Резные ложки покупают и односельчане, и гости. А еще удивляются, как из обычного полена получается настоящий шедевр.

Фанфары международного фестиваля "Александрия собирает друзей" прозвучат уже в эту субботу.

Площадка на живописном берегу Днепра  превратится в одну большую ярмарку.

Главная сцена уже в сборке. Скоро появится улица ремесленников, подворий, выставка сельскохозяйственной техники. Александрия готовится встретить друзей.

А удивить гостей праздника будет чем. Диаспоры активно откликнулись на приглашения. Это и друзья из Азербайджана, и даже из Индии. В Год народного единства особенно символично. А еще кузнецы,  клубы реконструкций.

Олег Хмельков, председатель Республиканского совета по вопросам клубной деятельности и народного творчества при Министерстве культуры Беларуси:

Приглашаем ткачих на старинных станках из разных уголков Беларуси. К нам едут по-настоящему наши друзья - это Российская Федерация и Украина - Ивано-Франковск, Черниговская область. Дагестан и Камчатский край.

Будет и целая улица угощений. Для печей-казанов, тандыров, мангалов отведены специальные площадки. Порадуют и шкловские пекари сувенирными пряниками.  

В этот раз праздник пройдет в один день. От того и программа насыщенная. Цирковая. Станет известно имя победителя сельскохозяйственного семейного проекта "Властелин села". И, конечно, концерты звезд.

Алена Белоножко, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:

Ожидаются гости-звезды: Олег Газманов, Серега. Народный артист Молдовы Константин Москович. И наши звезды - самые яркие, самые лучшие. После гала-концерта на малой площадке начнется дискотека 80-90-х "По-новому". До двух часов ночи можно будет повеселиться, потанцевать под лучшие хиты.

Кстати, гала-концерт в этот раз тоже пройдет в необычном формате под названием "Народное шоу "Песні маёй краіны. По заявкам жителей Александрии". Две с половиной тысячи билетов уже проданы. На площадке будут работать и большие экраны. А значит, ни один яркий момент праздника не будет упущен.  


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Самый душевный праздник "Александрия собирает друзей" пройдет уже в эти выходные 10 июля. Гостей и участников ожидает большая концертная программа, улицы мастеров и...
 
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