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Купальская ночь в Беловежской пуще

07.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цветок папоротника ищут сегодня в Беловежской пуще. Там проходит праздник Купалье. Народные гуляния развернулись на месте бывшего древнего городища. Постройки воссоздали по старинным технологиям: из брусьев и тростниковой соломы. На подворьях устроили мастер-классы по плетению венков. По старинной традиции девушки должны пускать их на воду. Считалось, что если венок уплывет далеко - девушка скоро выйдет замуж. А если цветы вернутся к берегу - со свадьбой придется подождать. Травы, которые были собраны в мистическую ночь, обладали особыми целебными свойствами. А тот, кому удастся отыскать в лесу волшебный цветок папоротника, обретет счастье и дар общения с животными и растениями.

Александр Бурый, гендиректор национального парка "Беловежская пуща":

Место особенное, здесь в экспозиции показана славянская культура, из чего славяне вышли. Это особенный праздник, такими празднованиями мы подчеркиваем, что мы есть нация, мы белорусы.

Гостей угощали ухой по старинным пущанским рецептам. А кульминацией праздника стали прыжки через костер. Наши предки верили, что такой ритуал в эту ночь очищает от всего плохого.


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Цветок папоротника ищут сегодня в Беловежской пуще. Там проходит праздник Купалье. Народные гуляния развернулись на месте бывшего древнего городища. Постройки...
 
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