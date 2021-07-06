Купальская ночь в Беловежской пуще

Источник материала: БT

Цветок папоротника ищут сегодня в Беловежской пуще. Там проходит праздник Купалье. Народные гуляния развернулись на месте бывшего древнего городища. Постройки воссоздали по старинным технологиям: из брусьев и тростниковой соломы. На подворьях устроили мастер-классы по плетению венков. По старинной традиции девушки должны пускать их на воду. Считалось, что если венок уплывет далеко - девушка скоро выйдет замуж. А если цветы вернутся к берегу - со свадьбой придется подождать. Травы, которые были собраны в мистическую ночь, обладали особыми целебными свойствами. А тот, кому удастся отыскать в лесу волшебный цветок папоротника, обретет счастье и дар общения с животными и растениями.

Александр Бурый, гендиректор национального парка "Беловежская пуща":



Место особенное, здесь в экспозиции показана славянская культура, из чего славяне вышли. Это особенный праздник, такими празднованиями мы подчеркиваем, что мы есть нация, мы белорусы.

Гостей угощали ухой по старинным пущанским рецептам. А кульминацией праздника стали прыжки через костер. Наши предки верили, что такой ритуал в эту ночь очищает от всего плохого.







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