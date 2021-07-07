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7 июля Рождество Иоанна Крестителя: почему этот праздник имеет такую значимость для верующих?

07.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня православные верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи. Этот праздник является великим и по своей значимости идет сразу после двунадесятых. Дата является непереходящей, то есть отмечается всегда в один и тот же день - 7 июля по новому стилю. В этот день Церковь вспоминает библейский сюжет о том, как стали родителями иудейский священнослужитель по имени Захария и его супруга Елизавета. Именно в их семье родился будущий пророк Иоанн Креститель.

Что мы знаем об Иоанне Крестителе?

Это один из самых почитаемых святых в православии. Сам Христос свидетельствовал о нем: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11:11).

Он был родственником Иисуса Христа по материнской линии (его мать являлась родственницей Пресвятой Богородицы) и родился на полгода раньше Господа. Много лет Иоанн жил в пустыне в самых аскетических условиях. Постом и молитвой он готовился к будущей проповеди. В возрасте 30 лет он по Божиему повелению вышел к людям, чтобы свидетельствовать о Мессии - Иисусе Христе.

7 июля Рождество Иоанна Крестителя: почему этот праздник имеет такую значимость для верующих?

Как пишет священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской: "Святой Иоанн Предтеча явился прежде всего как проповедник покаяния".

"Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, - так он начал свою проповедь в пустыне (Мф. 3, 2). - Покайтесь, перемените свои мысли и настроение, приидите в чувство неправды путей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро (Ис. 1, 16-17)! Без этой внутренней перемены, без очищения сердца от зла не может быть благосостояния ни личного, ни общественного. Пусть иной человек долго бывает счастливым и благоденствует, совсем не думая о покаянии, об очищении своей совести, но приидет время, и последняя заговорит. И вот тогда человек, не желавший добровольно оглядываться назад, сверять с голосом совести пути своей жизни и каяться в своих неправдах, принуждается против воли делать это: он разочаровывается в том, в чем находил счастье, охлаждается ко всему, испытывает в душе какую-то пустоту, иногда же переживает тяжелые душевные муки, пока не успокоит совести или не заглушит ее каким-либо образом, хотя опять лишь на время. Точно так же и в жизни общественной тщетны все надежды на новые внешние формы общественной жизни без сопровождающего их внутреннего духовного обновления общества".

Предтеча Господень крестил в Иорданских водах Иисуса Христа, но сам свидетельствовал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". Этим событием и завершилась проповедь Иоанна Крестителя. Далее ему пришлось принять мученическую смерть от рук царя Ирода Антипы.

Чудесные обстоятельства рождения Предтечи

7 июля Рождество Иоанна Крестителя: почему этот праздник имеет такую значимость для верующих?

Об этих событиях известно из Евангелия от Луки. Так, Священное Писание повествует, что Архангел Гавриил явился к Захарии во время служения в Иерусалимском храме и сообщил о скором рождении сына. Однако Захария принял эту новость с недоверием - они с супругой Елизаветой были бесплодными и находились уже в преклонных летах. За свои сомнения священник был наказан немотой и смог заговорить только после рождения Иоанна Крестителя.

Как сегодня этот день празднуют верующие

7 июля Рождество Иоанна Крестителя: почему этот праздник имеет такую значимость для верующих?

По сложившейся традиции в этот день верующие отказываются от домашних дел и все свое время посвящают духовным трудам: чтению Священного Писания и святых отцов, молитве, покаянию. В праздник Иоанна Крестителя храмы наполняются прихожанами, пришедшими на службу. Верующие исповедуются и причащаются, подают записки о здравии и ставят свечи с просьбами о заступничестве Предтечи Господня.

Фото из открытых источников

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Это один из самых почитаемых святых в православии. Сам Христос свидетельствовал о нем: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11:11).
 
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