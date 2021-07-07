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07.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 8 июля
160 лет назад родилась Радзивилл Магдалена Ивановна (г.Варшава, Польша), деятель белорусского культурного движения, меценатка. Дочь белорусского археолога и этнографа Казимира Завиши. После смерти отца стала одной из самых богатых землевладелиц. Рано овдовела и унаследовала имущество мужа. Часть своего богатства пожертвовала на детей-сирот - открыла для них ряд приютов. Вела просветительскую деятельность. В своих имениях открыла школы, создала общество трезвости. Установила студентам Виленского и других университетов несколько стипендий. Но главное место в деятельности Магдалены Радзивилл занимала поддержка первых белорусских периодических изданий. Она опекала издательство "Загляне сонца і ў наша аконца" в Петербурге, газету "Беларус". Оказывала материальную помощь в издании первых книг М.Богдановича и К.Буйло. Большую и всестороннюю помощь Магдалена Радзивилл оказывала и творческой молодежи. После 1917 года в эмиграции в Польше, Литве, Германии, с 1932 года в Швейцарии. Помогала белорусским организациям в Западной Беларуси, литовским и еврейским культурным движениям. Умерла в 1945 году.
70 лет назад родился Юрченков Петр Петрович, актер, заслуженный артист Беларуси. В 1973 году окончил ВГИК. С 1974 года работал на киностудии "Беларусьфильм". В 1981 году при киностудии был основан Театр-студии киноактера, где Юрченков и проработал по конца жизни. Запоминающиеся образы создал в спектаклях по произведениям классической и современной русской и западноевропейской драматургии. Среди них: Семен ("Счастье мое" А.Червинского), Трагик ("Таланты и поклонники" А.Островского) и др. В кинематографе дебютировал в 1973 году, играя в эпизодах. В 1976 году впервые снялся в фильме В.Рубинчика "Венок сонетов". За свою актерскую карьеру снялся более чем в ста фильмах. Умер в 2013 году.
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Картина дня: Лукашенко о противодействие санкциям, топ профессий и чем удивит "Купалье" в Александрии
ВЧЕРА Картина дня. 6 июля Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе....
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