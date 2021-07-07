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В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1110 фур

07.07.2021 09:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 7 июля, выезда ожидают более 1110 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 30 большегрузов, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 160, "Привалка" - более 140.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 220 фур, "Берестовица" - более 110.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - более 110.
 
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