В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1110 фур

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 7 июля, выезда ожидают более 1110 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" - более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 30 большегрузов, "Каменный Лог" - более 290, "Бенякони" - свыше 160, "Привалка" - более 140.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 220 фур, "Берестовица" - более 110.-0-