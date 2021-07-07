ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 июля исполняется 139 лет со дня рождения Я. Купалы

07.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Янка Купала, рожденный на Купалье! В дни древнего обрядового праздника на свет появился и один из самых выдающихся поэтов нашей страны. Позже он сам описал этот момент в своем знаменитом произведении "Як на свет радзіўся Янка", которому в 2021-м исполнится 100 лет. Совпадение с Купальем и послужило поводом для выбора псевдонима народного поэта Беларуси. Его творчество сравнивают с лучшими образцами мировой литературы, а на стихи до сих пор пишут музыку. Сегодня исполняется 139 лет со дня рождения Янки Купалы, и в 11 часов пройдет возложение цветов к памятнику писателю в одноименном парке. 10 июля литературный музей поэта приглашает отметить знаковую дату на его малой родине - в Вязынке.

Парк в центре Минска носит имя Янки Купалы с 1972 года прошлого века. Именно тогда в нем появился памятник народному поэту. Над монументальным изваянием работали лучшие скульпторы и архитекторы Беларуси. Одного из них не стало 3 июля. С народным художником Львом Гумилевским простились накануне.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Янка Купала, рожденный на Купалье! В дни древнего обрядового праздника на свет появился и один из самых выдающихся поэтов нашей страны. Позже он сам описал этот...
 
Новости дня
Новости общества
 
Состоялся первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by