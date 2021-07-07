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Состоялся первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области
07.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны прошел в Гродненской области. В ходе ревизии управленцы Мостовского района сформируют штаб территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. После этого состоится командно-штабное учение, в ходе которого личный состав территориальных войск совместно с милиционерами отработают охрану важных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
Второй этап проверки запланирован на октябрь. Всего ревизия пройдет в 9 районах Гродненского региона. Войска территориальной обороны сформированы в каждой области. Сейчас по указанию Президента проходит их комплексная проверка.
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Состоялся первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области
Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны прошел в Гродненской области. В ходе ревизии управленцы Мостовского района...
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