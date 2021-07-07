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Белорусы возмущены санкционным давлением Запада

07.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нарушение прав человека - надуманное основание для введения очередного пакета санкций. Под такой "демократией" западный мир выступает против белорусского народа. Некоторые не понимают, чем такие меры обернутся для них самих.

Результат не заставляет себя ждать. Желание Европейского союза таким образом надавить на нашу страну обернулось серьезным ударом по Прибалтийским республикам. Только литовская железная дорога потеряла треть доходов, но попытка дискредитировать соперника так и не удалась (видео).


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Нарушение прав человека - надуманное основание для введения очередного пакета санкций. Под такой "демократией" западный мир выступает против белорусского народа....
 
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