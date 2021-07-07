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А. Гаспарян: Желание оппонентов снести государственность в Беларуси никуда не делось
07.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Желание снести государственность в Беларуси никуда не делось у западных оппонентов. Пробовать добиваться своего будут не только с помощью санкций, но и используя психологическое давление на белорусов.
Такое мнение высказал известный российский эксперт Армен Гаспарян. Поэтому в этот период как никогда важно включить критическое мышление и понять, что никто никого не собирается спасать. Политики Запада будут просто пытаться найти удобные объекты для манипуляций ради своей выгоды (видео).
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Желание снести государственность в Беларуси никуда не делось у западных оппонентов. Пробовать добиваться своего будут не только с помощью санкций, но и используя...
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