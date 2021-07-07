А. Гаспарян: Желание оппонентов снести государственность в Беларуси никуда не делось

Источник материала: БT

Желание снести государственность в Беларуси никуда не делось у западных оппонентов. Пробовать добиваться своего будут не только с помощью санкций, но и используя психологическое давление на белорусов.

Такое мнение высказал известный российский эксперт Армен Гаспарян. Поэтому в этот период как никогда важно включить критическое мышление и понять, что никто никого не собирается спасать. Политики Запада будут просто пытаться найти удобные объекты для манипуляций ради своей выгоды (видео).





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