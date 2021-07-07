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Минздрав скорректировал порядок аттестации работников здравоохранения

07.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения скорректировало порядок и условия проведения профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения. Соответствующее постановление Минздрава №70 от 28 мая 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Определено, что работники здравоохранения, которые имеют действующую на день вступления в силу постановления квалификационную категорию, проходят профессиональную аттестацию на ее подтверждение по истечении четырех лет и девяти месяцев со дня вступления в силу документа.

Документы на подтверждение категории подаются в аттестационные комиссии не позднее трех месяцев до окончания пяти лет со дня вступления в силу этого постановления. Оно, к слову, не распространяется на медработников Государственного комитета судебных экспертиз.

Также оговаривается, что документ вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Определено, что работники здравоохранения, которые имеют действующую на день вступления в силу постановления квалификационную категорию, проходят...
 
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