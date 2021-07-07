Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, заявил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На предыдущем заседании Конституционной комиссии всесторонне, тщательно были проанализированы предложения граждан, Конституционной комиссии по возможным изменениям преамбулы Конституции, раздела "Основы конституционного строя", определения конституционного статуса Всебелорусского народного собрания. Сегодня на заседании рассматриваются юридически оформленные поступившие предложения по указанным направлениям. И, таким образом, можно констатировать, что все разделы Конституции, возможные их изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, 21 июля на итоговом заседании Конституционная комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Основного закона. "Поскольку нормы Конституции обладают высокой степенью обобщенности, они находятся в системной взаимосвязи и дополняемости, поэтому на итоговом заседании мы планируем проанализировать, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны", - отметил председатель Конституционной комиссии.

Сегодня проходит восьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматривается юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.-0-