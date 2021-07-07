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Защита Бабарико обжалует приговор Верховного суда в надзорном порядке

07.07.2021 11:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Защита экс-главы «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказала о планах обжаловать обвинительный приговор Верховного суда в ближайшее время в порядке надзора и отметила, что Бабарико такое решение суда воспринял спокойно.

«Мы будем добиваться отмены обвинительного приговора всеми возможными доступными средствами правовой защиты. Аппеляционного обжалования наш подзащитный лишён в данном случае. Поэтому приговор в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора», - цитирует слова адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского «Интерфакс».

Также адвокат отметил, что планируется постановка вопроса о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН. «Международный пакт о гражданских и политических правах является международным договором Республики Беларусь, государство приняло определенные обязательства, права в нем указаны <…>, и то, что они не соблюдены в данном случае, говорит о нарушении международного договора», - добавила другой адвокат Наталья Мацкевичпередает ТАСС.

Мацкевич подчеркнула, что Комитет по правам человека ООН это последняя инстанция, которая может установить, что Бабарико задержан и находился под стражей «произвольно, процессуальное следствие сопровождалось нарушением его процессуальных прав».

Защита считает, что обвинения экс-банкира «лежат за пределами права», и не согласна с приговором. Единственным преемлемым правовым решением Лаевский видит оправдательное решение суда, поскольку в судебных прениях были представлены детальные доводы и аргументы об отсутствии признаков составов преступления.

Адвокат рассказал, что защита запросила печатную копию приговора, которую, по закону, им должны предоставить в течение 5 суток, тогда и начнется процесс обжалования.

«Что касается самого Виктора Дмитриевича, то данный приговор он воспринял спокойно. Поскольку данное решение не было удивительным для нас в текущих обстоятельствах. Однако, это решение временно, исходя из того, что я уже сказал», - подытожил Дмитрий Лаевский.

Напомним, 6 июня Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима, помимо этого ему назначили штраф в размере 145 тысяч рублей, а также он должен будет выплатить больше 46 миллионов рублей, чтобы погасить якобы причиненный им ущерб.

 
 
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Защита экс-главы «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказала о планах обжаловать обвинительный приговор...
 
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