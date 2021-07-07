Защита Бабарико обжалует приговор Верховного суда в надзорном порядке

Защита экс-главы «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказала о планах обжаловать обвинительный приговор Верховного суда в ближайшее время в порядке надзора и отметила, что Бабарико такое решение суда воспринял спокойно.

«Мы будем добиваться отмены обвинительного приговора всеми возможными доступными средствами правовой защиты. Аппеляционного обжалования наш подзащитный лишён в данном случае. Поэтому приговор в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора», - цитирует слова адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского «Интерфакс».

Также адвокат отметил, что планируется постановка вопроса о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН. «Международный пакт о гражданских и политических правах является международным договором Республики Беларусь, государство приняло определенные обязательства, права в нем указаны <…>, и то, что они не соблюдены в данном случае, говорит о нарушении международного договора», - добавила другой адвокат Наталья Мацкевич, передает ТАСС.

Мацкевич подчеркнула, что Комитет по правам человека ООН это последняя инстанция, которая может установить, что Бабарико задержан и находился под стражей «произвольно, процессуальное следствие сопровождалось нарушением его процессуальных прав».

Защита считает, что обвинения экс-банкира «лежат за пределами права», и не согласна с приговором. Единственным преемлемым правовым решением Лаевский видит оправдательное решение суда, поскольку в судебных прениях были представлены детальные доводы и аргументы об отсутствии признаков составов преступления.

Адвокат рассказал, что защита запросила печатную копию приговора, которую, по закону, им должны предоставить в течение 5 суток, тогда и начнется процесс обжалования.

«Что касается самого Виктора Дмитриевича, то данный приговор он воспринял спокойно. Поскольку данное решение не было удивительным для нас в текущих обстоятельствах. Однако, это решение временно, исходя из того, что я уже сказал», - подытожил Дмитрий Лаевский.