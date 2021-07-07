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Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич

07.07.2021 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента, заявил сегодня председатель комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"После 1 августа мы еще будем проводить заседание Конституционной комиссии с участием Президента", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит восьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматривается юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"После 1 августа мы еще будем проводить заседание Конституционной комиссии с участием Президента", - сказал Петр Миклашевич.
 
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