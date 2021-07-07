До +32°С ожидается в Беларуси 8 июля

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 32 градусов жары ожидается в Беларуси 8 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 14-20. Днем будет 27-32 градусов тепла.

В дневные часы в пятницу и субботу, 9 и 10 июля, во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь