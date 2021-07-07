Студенты БГАИ создадут скульптурную композицию для аллеи памяти музыкантов в Поставах

Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Поставах пройдет пленэр студентов Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), на котором изготовят скульптурную композицию для аллеи памяти ушедших из жизни музыкантов брендового фестиваля "Звіняць цымбалы і гармонік". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Поставского райисполкома Галина Чаплинская.

Пленэр студентов академии искусств начнется в Поставах 12 июля. Для XXXII Международного фестиваля народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік", который состоится в 2022 году, будет разработана и изготовлена скульптурная композиция "Аллея памяти", посвященная знаменитым музыкантам, внесшим значительный вклад в развитие фестивального движения на Поставщине. Она украсит городской парк.

"Уже более трех десятков лет наш фестиваль собирает профессиональных и самодеятельных исполнителей со всей Беларуси и из стран зарубежья. Многие участники, верные форуму, представляли на нем свои музыкальные композиции, радуя голосами и песнями народных инструментов жителей и гостей Постав. Некоторые из постоянных гостей - знаменитые музыканты - к сожалению, ушли из жизни. Мы хотели бы увековечить их имена и образы в своеобразном памятнике, который изготовят студенты академии искусств", - рассказала Галина Чаплинская.

Студенты и руководитель пленэра предоставят несколько вариантов скульптурной композиции, из которых вместе со специалистами из райисполкома выберут наиболее соответствующий тематике. По задумке, композиция должна отражать характер музыкального фестиваля, а также на ней должны быть запечатлены имена деятелей искусств. Одной из ярких личностей, внесших большой вклад в развитие и продвижение фестиваля, был художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича Михаил Дриневский. На фестивале в Поставах он на протяжении 30 лет был бессменным заместителем председателя жюри. Таких прославленных имен в новой аллее памяти появится немало.

Академию искусств и Поставский райисполком связывает давняя тесная дружба. Студенты учреждения образования не первый раз приезжают в гостеприимный райцентр на пленэр. Скульптуры, созданные ребятами, украшают микрорайоны города. Руководить пленэром будет доцент кафедры скульптуры БГАИ Александр Финский. Он автор проекта памятника Антонию Тызенгаузу, установленному в Поставах в 2019 году.-0-