ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студенты БГАИ создадут скульптурную композицию для аллеи памяти музыкантов в Поставах

07.07.2021 12:19 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Поставах пройдет пленэр студентов Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), на котором изготовят скульптурную композицию для аллеи памяти ушедших из жизни музыкантов брендового фестиваля "Звіняць цымбалы і гармонік". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Поставского райисполкома Галина Чаплинская.

Пленэр студентов академии искусств начнется в Поставах 12 июля. Для XXXII Международного фестиваля народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік", который состоится в 2022 году, будет разработана и изготовлена скульптурная композиция "Аллея памяти", посвященная знаменитым музыкантам, внесшим значительный вклад в развитие фестивального движения на Поставщине. Она украсит городской парк.

"Уже более трех десятков лет наш фестиваль собирает профессиональных и самодеятельных исполнителей со всей Беларуси и из стран зарубежья. Многие участники, верные форуму, представляли на нем свои музыкальные композиции, радуя голосами и песнями народных инструментов жителей и гостей Постав. Некоторые из постоянных гостей - знаменитые музыканты - к сожалению, ушли из жизни. Мы хотели бы увековечить их имена и образы в своеобразном памятнике, который изготовят студенты академии искусств", - рассказала Галина Чаплинская.

Студенты и руководитель пленэра предоставят несколько вариантов скульптурной композиции, из которых вместе со специалистами из райисполкома выберут наиболее соответствующий тематике. По задумке, композиция должна отражать характер музыкального фестиваля, а также на ней должны быть запечатлены имена деятелей искусств. Одной из ярких личностей, внесших большой вклад в развитие и продвижение фестиваля, был художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича Михаил Дриневский. На фестивале в Поставах он на протяжении 30 лет был бессменным заместителем председателя жюри. Таких прославленных имен в новой аллее памяти появится немало.

Академию искусств и Поставский райисполком связывает давняя тесная дружба. Студенты учреждения образования не первый раз приезжают в гостеприимный райцентр на пленэр. Скульптуры, созданные ребятами, украшают микрорайоны города. Руководить пленэром будет доцент кафедры скульптуры БГАИ Александр Финский. Он автор проекта памятника Антонию Тызенгаузу, установленному в Поставах в 2019 году.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты и руководитель пленэра предоставят несколько вариантов скульптурной композиции, из которых вместе со специалистами из райисполкома выберут наиболее...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конституционная комиссия после 1 августа проведет заседание с участием Президента - Миклашевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by