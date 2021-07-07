Швед: применявшаяся в годы ВОВ практика экономического удушения вновь востребована в виде санкций

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7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Применявшаяся в годы Второй мировой войны практика экономического удушения народов вновь востребована в виде так называемой санкционной политики. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Швед выступил на форуме с докладом "Актуальные вопросы защиты прав личности и общества в связи с расследованием геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны". "В международных документах и решениях по конкретным делам не раз отмечалось, что геноцид представляет собой одно из самых отвратительных из известных человечеству преступлений, - сказал он. - Это преступление выделяется необходимостью особого осуждения, поскольку те, кто его совершает, выбирают для истребления целые человеческие группы".

Генпрокурор Беларуси с сожалением констатировал, что в некоторых странах стали забываться военные преступления нацистской Германии и ее пособников. "Вместе с тем никогда ранее и в последующем преступная деятельность не имела таких масштабов и не сопровождалась такими злодеяниями, - указал он. - Напомню лишь некоторые факты. Развязав Вторую мировую войну и приняв план нападения на СССР "Барбаросса", руководство Германии разработало документы, в которых военные преступления возводились в разряд государственной политики. В частности, распоряжение об особой подсудности в районе "Барбаросса" и об особых мероприятиях войск от 13 мая 1941 года предусматривало, подчеркиваю, массовое уничтожение советского мирного населения. В рамках плана "Барбаросса" был разработан план "Ольденбург", во исполнение которого осуществлялось тотальное изъятие и отправка в Германию продовольствия, сырья, промышленной продукции и оборудования, а также музейных экспонатов, произведений искусства, памятников культуры. Даже чернозем вычерпывался экскаваторами и вывозился в Германию".

"К сожалению, практика экономического удушения народов вновь востребована в виде так называемой санкционной политики", - подчеркнул Андрей Швед.

Конференция в Санкт-Петербурге продлится до 9 июля. На ней обсуждается роль прокурора в уголовном, гражданском и административном процессах, вопросы прокурорского надзора вне уголовно-правовой сферы, проблемы противодействия киберпреступности, незаконной миграции и экологическим преступлениям. Белорусская сторона рассматривает форум как возможность для открытого диалога и доведения до органов прокуратуры и юстиции иностранных государств, международных организаций объективной информации о ситуации в Беларуси, обмена передовым опытом осуществления прокурорского надзора, развития международных контактов Генеральной прокуратуры.-0-