Радиационный фон в Беларуси в I полугодии оставался стабильным - Белгидромет

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационный фон в Беларуси в первом полугодии оставался стабильным. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал начальник отдела радиоспектрометрии службы радиационного мониторинга Белгидромета Владимир Самсонов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Радиационный мониторинг проводим по двум смежным направлениям. Это наблюдение за радиационным фоном и за содержанием радиоактивных веществ в воздухе, почве, поверхностных и подземных водах. Результаты работы в первом полугодии показали, что радиационный фон в Беларуси оставался стабильным. Не выявлено ни одного случая превышения над установившимся многолетним значением. Уровни мощности дозы гамма-изучения во всех пунктах наблюдения находились в диапазоне от 0,1 микрозиверта в час до 0,14 микрозиверта в час. Превышение уровня мощности дозы наблюдались только в Брагине Гомельской области (0,46 микрозиверта в час) и Славгороде Могилевской области (0,19 микрозиверта в час)", - рассказал Владимир Самсонов.

Уровни мощности дозы гамма-излучения, суммарная бета-активность естественных выпадений и аэрозолей, содержание цезия-137 и стронция-90 в атмосферном воздухе, почве и воде на территории Беларуси также соответствовали установившимся многолетним значениям. Других техногенных радионуклидов, характеризующихся выбросами с радиационно опасных объектов, не обнаружено.-0-

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