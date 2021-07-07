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Масштабы трагедии белорусского народа в годы ВОВ значительно больше, чем предполагалось ранее - Швед
07.07.2021 14:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первые результаты начатого в Беларуси расследования по возбужденному уголовному делу о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны показали, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси
"Уже первые следственные действия показали, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее", - сказал Андрей Швед. Он сообщил, что одно из мест массового уничтожения мирного населения находится на территории Логойского района Минской области. "Только в этом месте количество истребленных детей, женщин и стариков значительно больше, чем указано в архивных сведениях, - сказал генпрокурор. - Выявленная там картина ужасает нечеловеческой жестокостью. В ходе осмотра обнаружены останки более 500 человек, их личные вещи. Согласно заключению экспертов возраст погибших - от 4 до 70 лет. Исходя из направления раневых каналов, можно утверждать, что в момент расстрела часть людей положили лицом вниз, а других поставили на колени и убили выстрелом в затылок. Даже на опытных прокуроров и следователей произвела впечатление картина прижатых к груди матери младенцев. Свидетели сообщили, что людей заводили в овраг, заставляли ложиться на ранее убитых, после чего расстреливали".
По словам генпрокурора, в рамках уголовного дела ведется активная работа по установлению обстоятельств гибели граждан в концентрационных лагерях и лагерях смерти. До настоящего времени по уголовному делу допрошено более 3 тыс. узников нацистских лагерей. "По свидетельствам живых очевидцев, люди содержались в дощатых бараках, где не было каких-либо гигиенических условий. Зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно, применялось насилие - избивали резиновыми палками, плетками с металлическими наконечниками. При очень скудном питании работать приходилось по 12-14 часов. Многие бывшие узники сообщают, что умерших сжигали в печах, после чего пеплом удобряли поля", - привел Андрей Швед показания свидетелей.
В материалы уголовного дела помещены показания людей о зверствах, творившихся в лагере "Озаричи", в котором содержались более 50 тыс. человек. "Людей сгоняли на огороженную колючей проволокой болотистую местность, где узники находились под открытым небом. Подходы к лагерю были заминированы. Людей не кормили, чтобы хоть как-то согреться и спасти себя и детей, приходилось снимать одежду с трупов. Эти сведения подтверждаются показаниями многих выживших свидетелей. Имеются даже указания на то, что людей умышленно заражали оспой, тифом для экспериментов и чтобы задержать наступление Красной армии. Одна из допрошенных узниц сообщила, что взрослые складывали из трупов домики и прятали там детей, чтобы хоть как-то обогреть и сохранить детям жизнь. Издеваясь, фашисты и нацисты бросали детям печенье, после чего натравливали собак, которые рвали детей живьем. Как сообщила одна из допрошенных, ее вес в возрасте шести лет после освобождения составлял не более 10 кг. Есть также упоминания свидетелей, что перед тем как загнать людей за колючую проволоку, их заставляли открыть рот, и если находили золотые коронки, то вырывали щипцами", - привел генпрокурор свидетельства зверств нацистов.
Несмотря на то, что условия в лагере ничем не отличались от концентрационного лагеря, что, в частности, отмечалось в документах Нюрнбергского трибунала, лагерь "Озаричи" не был признан концентрационным. По этой причине его узники не получили соответствующие компенсации. "Указанное признание очевидного статуса необходимо в том числе для защиты прав узников лагерей смерти и их потомков", - подчеркнул генпрокурор.
"Хочу отметить, что в целом по результатам расследования, которое ведет Генпрокуратура, в настоящее время, помимо известных десятков тысяч мест массового уничтожения населения, установлены 84 ранее неизвестных, в которых, по нашим оценкам, содержится до 3,5 тыс. тел мирных граждан, - заявил Андрей Швед. - Поэтому общая цифра потерь мирного населения Беларуси в период Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, как она сейчас называется, будет значительно больше официальной цифры. У нас нет ни одного района, где бы не было массового уничтожения мирных граждан. Практически вся Беларусь - большая братская могила".
Генпрокурор добавил, что одно из направлений расследования - установление реального ущерба и принятие мер к его возмещению. Второе направление - принятие мер по компенсации вреда, причиненного физическим лицам, в том числе узникам лагерей и лицам, угнанным на принудительные работы. В качестве результата расследования планируется обращение в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне.-0-
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Масштабы трагедии белорусского народа в годы ВОВ значительно больше, чем предполагалось ранее - Швед
По словам генпрокурора, в рамках уголовного дела ведется активная работа по установлению обстоятельств гибели граждан в концентрационных лагерях и лагерях...
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