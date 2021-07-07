Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен график дополнительных поездов на 10 и 11 июля для доставки гостей и участников республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Приехать на праздник "Купалье" в агрогородке Александрия, расположенном на границе Могилевской и Витебской областей, по железной дороге можно регулярными поездами региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Гомеля, Витебска, Кричева и Полоцка, которые делают остановку на станции Копысь, а также дополнительными рейсами. График движения дополнительных поездов составляется с учетом времени проведения праздничных мероприятий.

В связи с изменениями в культурной программе мероприятия Белорусская железная дорога скорректировала график движения дополнительных поездов.

10 июля в дополнение к действующему расписанию назначены дополнительные поезда сообщением Могилев - Копысь - Могилев и Орша - Копысь - Орша. Отправление со ст.Могилев-1 в 12.56, 15.56, 19.00, 21.26 и прибытие на ст.Копысь в 13.49, 16.43, 19.50, 22.20. Со ст.Орша-Центральная поезда будут убывать в 12.46, 22.07 и приезжать на ст.Копысь в 13.25, 22.52. В обратном направлении со ст.Копысь поезда будут отправляться в 17.11, 20.15 и прибывать на ст.Могилев-1 в 18.09, 21.03. Отправление со ст.Копысь до ст.Орша-Центральная будет в 13.45, прибытие - в 14.25.

11 июля в дополнение к действующему расписанию назначены дополнительные поезда сообщением Копысь - Могилев и Копысь - Орша. Отправление со ст.Копысь будет в 00.18, 01.02, 02.45 и прибытие на ст.Могилев-1 в 01.25, 01.50, 03.33. Также со ст.Копысь поезда будут отправляться в 00.20, 02.25 и прибывать на ст.Орша-Центральная в 01.00, 03.05.

Дополнительную информацию о расписании, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник "Купалье" могут получить на сайте www.rw.by, через мобильное приложение "БЧ. Мой поезд", а также по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-