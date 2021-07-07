Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины в связи с обеспокоенностью за безопасность дипмиссии

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, принимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатического представительства в Киеве. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве.

"Несмотря на неоднократное обращение белорусской стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности белорусского диппредставительства, 07.07.2021 при проведении санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика", - рассказали в посольстве.

Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны. "Исходя из анализа обстоятельств инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии", - подчеркнули в дипмиссии.

Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Беларуси в Украине и его персоналу. "Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - добавили в посольстве.-0-